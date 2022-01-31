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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmen sayımızı 1.2 milyonların üzerine çıkarmış olacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 bin öğretmenin atama programında konuştu. Özer, "Öğretmen sayımızı 1.2 milyonların üzerine çıkarmış olacağız. " dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama programında konuştu. Bakan Özer, "Bugün 15 bin öğretmen atamamızla öğretmen sayımızı 1.2 milyonların üzerine çıkarmış olacağız.  Son 20 yılda bütçede en fazla payı her zaman eğitim aldı" ifadelerini kullandı.


 

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