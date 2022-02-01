Ekrem İmamoğlu'nun İngilizcesi ABD Büyükelçisi'ni güldürdü! Sohbetten alakasız yanıtı olay oldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ABD Büyükelçisi Flake ile sohbetinde konudan alakasız bir şekilde "Ben iyiyim" demesi Flake'i güldürdü.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Saraçhane’deki başkanlık makamındaki görüşmeye Büyükelçi'nin eşi Cheryl Flake ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell de katıldı. Görüşmede Büyükelçi Flake, İstanbul gibi güzel bir şehirde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulundu.



Görüşmeye ait görüntülerde ise İmamoğlu ile Flake'in İngilizce diyaloğu damga vurdu. Flake'in İngilizce olarak "Tabii ki Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilmez bir müttefik. Çok önemli bir zamanda aramızda olan bu bağ oldukça önem taşıyor. O yüzden burada olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum." ifadeleri karşısında bir süre duraksayan İmamoğlu'nun, "Aaa..Okey, I'm okey" (Ben İyiyim) demesi Flake'i güldürdü. İmamoğlu'nun bu İngilizcesi ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.







"İstanbul'un da iyi ilişkilerin önemli bir merkezi olmasını diliyorum"

Göreve geldiği günden beri hem ABD Büyükelçiliğiyle hem de Başkonsolos'la yürüttükleri ilişkinin Flake’in görev döneminde de daha iyi yerlere gelmesini dileyen İmamoğlu, "Türkiye'nin her zaman iyi ilişkilerde olmasının çok değerli olduğunu bildiğim Amerika Birleşik Devletleri sürecinde, İstanbul'un da iyi ilişkilerin önemli bir merkezi olmasını diliyorum." diye konuştu.







Büyükelçi "Askıda Fatura" projesi hakkında bilgiler aldı

Büyükelçi Flake de İstanbul gibi güzel bir şehirde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek İmamoğlu’ndan İBB'nin "Askıda Fatura" projesi hakkında bilgiler aldı. İmamoğlu ve Flake, görüşmede muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulundu.