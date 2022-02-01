Elif Yıldırım olayında ikinci perde! Esra Erol fırça videosu sonrası isyan edip açıkladı

ATV'de Esra Erol'da programında evli ve 2 çocuklu bir adamla yasak aşk yaşayan Elif Yıldırım olay olmuştu. Genç kız evli aşığı Kadir Akkoyun'un çatı katında yakalanmış adamın eşi ilişkiyi canlı yayında öğrenmişti. Esra Erol canlı yayına çıkan Elif'in tepkisini görünce adeta çıldırmış ve ağlayarak fırça atmıştı. Esra Erol'un o tepkisi sosyal medyada gündem olurken ünlü sunucudan canlı yayında açıklama geldi. Elif ise aldığı kararla herkesi bir kez daha şoke etti.

Esra Erol canlı yayında evli adama kaçan 18 yaşındaki kıza attığı fırçayla gündem olmuştu. Elif Yıldırım yaşanan olayların ardından evli aşığına dönme kararı aldı. Ailesi şoke olurken, Esra Erol'dan hem tepki çeken fırça için hem de son yaşananlarla ilgili açıklama geldi.

Sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğuna dikkat çeken Esra Erol, programında ele alınan konuda da aynı durumun yaşandığını belirterek programın perde arkasıyla birlikte ayrıntılarını da anlattı. Yayından alınan 1 dakikalık görüntü üzerine fikir yürütülmesinin gerçekleri çarpıttığını belirterek, "Bu tepkinin aynı programda yer alan aile içi istismara uğrayan engelli bir genç kız için de verilmesini beklerdim" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'un tepki çeken videosu:

Programda ele alınan konuların toplumsal meseleler olduğunu belirten Esra Erol, "Toplumsal meselelere gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız. Biri size her şeyin yolunda olmadığını gösterdiğinde ona kızarsınız çünkü rahatınızı kaçırmıştır. Varsın biz rahatları kaçıralım. Belki sonuca faydası olur" dedi.