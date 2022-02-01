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ATV Esra Erol'daki zihinsel engelli Fatma sevgilisi Ahmet, kuması ve onun sevgilisiyle yaşıyor! Rezalet!

ATV Esra Erol'da programında iki çocuk babası Ahmet'e kaçmasıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın kuması Gülşah ve onun sevgilisi olduğu söylenen yabancı bir erkekle görüntüleri TikTok'ta olay yarattı!

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan zihinsel engelli Fatma Oruç'un, 2 çocuk babası sevgilisi Ahmet'e yeniden gittiği, aynı evde kuması Gülşah ve onun sevgilisi olduğu söylenen yabancı bir erkekle kaldığı ortaya çıktı. İki çocuk babası Ahmet'e kaçarak kumasıyla yaşayan ve son olarak Ahmet'ten hamile kaldığı da ortaya çıkan 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'nın yaşadıkları Esra Erol'da programına damga vurmuştu. Hamile kaldığı Ahmet'le yaşamaya devam eden Fatma'nın TikTok'ta yayınlanan videolarda kuması Gülşah ve onun sevgilisi olduğu söylenen yabancı bir erkekle kaldığı görüldü. Dörtlünün çektiği videolar da kısa sürede TikTok'ta yayıldı.

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