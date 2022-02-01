İmza var mı yok mu? Kemal Kılıçdaroğlu kendini yalanladı

Geçtiğimiz günlerde, "Belgelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var" diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı bir başka konuşmada kendini yalanlayarak, "Ben imzan var demedim, sen ihale tarafında değilsin" diye konuştu.

Geceliği 100 bin lirayı geçen otel odasında kalmasıyla gündemde olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de kendini yalanlayarak gündeme geldi.

Daha önce yaptığı bir konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu, toplam bedeli 6 milyar lirayı bulan ihalelerdeki imzaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu ve bu paraların çetelere aktarıldığını iddia ederek karalama kampanyası yürütmeye çalıştı.

"Ben imzan var demedim"

Hiçbir dayanağı olmayan yalanlarla propaganda peşine düşen Kılıçdaroğlu, CHP kürsüsünde çark ederek çelişkiye düştü. Erdoğan'ın imzası olduğunu iddia ettiği belgelerle ilgili yaptığı konuşma sırasında Kılıçdaroğlu, "Ben imzan var demedim, sen ihale tarafında değilsin" dedi.