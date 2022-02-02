Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındaki genç kadının kimliğini öğrenince şaşkına döndü: Ciddi mi diyorsun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzon'da gençlerle yaptığı buluşmasında Eren Bülbül anısına yapılan film soruldu. Erdoğan yanında oturan gence filmi nasıl bulduğunu sordu. Genç kadının filmdeki "Heyamo" şarkısını söyleyen Ceren Ece Öksüz olduğunu öğrenen Erdoğan, şaşırdı.

Trabzon'da açılış töreninde vatandaşlar ile buluşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısının ardından gençlerle buluşma programı için Akçaabat'a gitti. Gençler ile buluşan Erdoğan, burada hem merak edilenleri yanıtladı hem de gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Erdoğan'a programda yanında oturan genç tarafından, ''Eren Bülbül filmini izlediniz mi, nasıl buldunuz?" sorusu yöneltildi. Filmi ve oyunculukları çok beğendiğini anlatan Erdoğan, daha sonra genç kıza dönüp "Sen de izledin mi?" dedi.

Ciddi mi diyorsun?

Genç kız ise "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin müziğini yapan Ceren Ece Öksüz olduğunu söyleyince Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi. ''Ciddi mi diyorsun? Çok beğendim müzikleri, seni ödüllendirmemiz gerekiyor.'' diyen Erdoğan, daha sonra Öksüz'ün canlı performansını dinledi.