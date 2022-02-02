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Karabük'te iş yerinden çıkarken son anda ölümden dönü! O anlar kamerada

KARABÜK'te yoğun kar yağışı sonrası çatı katlarında biriken kar ve buz kütleleri hava sıcaklarının artması sonrası tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Karabük’te iki kişinin, çatıdan düşen buz kütlesinin ve ardından kütlelerin düşürdüğü reklam tabelasının altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şirinevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önüne gün içerisinde çatıdan buz ve kat kütleleri düştü. O anlarda iş yerinden çıkan bir kişi ile yine ikinci bir kişi son anda kar ve buz kütlesinin altında kalmaktan kurtuldu. Buz kütleleri bir süre sonra ise aynı yerde reklam tabelasını düşürdü.

İş yerinin güvenlik kamerası, yaşananları saniye saniye kaydetti. Safranbolu da ise bir esnaf işyerinin önünde tezgahını düzlettikten sonra çatıdan düşen kar kütlelerinden tentene sanayinde kurtuldu. Yetkililer ise hava sıcaklıklarının artmasından dolayı çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarının düşme tehlikesi olduğundan vatandaşların kaldırımlarda dikkatli yürümeleri konusunda uyardı.

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