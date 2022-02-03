Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Konseyi'ne Osman Kavala tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı için "AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz." dedi.

Yunanistan tarafından geri itilen 12 sığınmacının ölümü için de konuşan Erdoğan "Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil." dedi.