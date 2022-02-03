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HDP milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı TBMM Komisyonu duyurdu

HDP milletvekili Semra Güzel için Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu dokunulmazlığı kaldırma kararı verdi.

TBMM Hazırlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can açıklamalarda bulundu.

PKK'lı sevgilisinin cep telefonundan fotoğrafları çıkan HDP milletvekili Semra Güzel için Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu dokunulmazlığı kaldırma kararı verdi.

Teröristlerle çekilmiş fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlenmişti. Güzel, fezlekeleri incelemek için kurulan hazırlık komisyonunun savunma yapma çağrısına cevap vermemişti.

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