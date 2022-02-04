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Arnavutköy'de şemsiyeli kapı hırsızı kameraya yakalandı! Yüzünü gizlemek için...

 ARNAVUTKÖY'de bir apartmanın girişinde bulunan demir kapıyı gözüne kestiren zanlı, şemsiye yardımı ile yüzünü gizleyerek önce demir kapıyı açtı sonra çaldı. 

Olay, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi Nişan Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın girişinde bulunan demir kapıyı gözüne kestiren zanlı, şemsiye yardımı ile yüzünü kapatarak demir kapının bulunduğu noktaya gitti. Demir kapıyı bulunduğu yerden sökerek çıkartan zanlı, iddiaya göre, sonrasında koluna taktığı kapı ile kayıplara karıştı.

Apartmanın girişinde kapının olmadığını fark eden apartman sakinleri ise güvenlik kameraları incelendiğinde kapının çalındığını fark etti. 

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