Survivor Nagihan Berna kavgası All Star'da 'ağzına çakarım' olayı 'Seni yolarım' deyip etini sıkıştırdı

Survivor Nagihan Berna kavgası All Star'a damgasını vurdu. Survivor All Star 2022 16. bölüm fragmanında Nagihan Karadere Berna Kekliker'e saldırdı, etini sıkıştırarak 'Seni yolarım' diye bağırdı.

Survivor Nagihan Karadere Berna Kekliker'e saldırdı Survivor All Star tarihinde görülmemiş bir kavga yaşandı. Survivor All Star 16. bölüm fragmanında gösterilen kavga anında, Nagihan'ın Berna'ya arkadan yaklaşıp etini sıkıştırarak çekiştirmesi ve 'Seni yolarım' diye bağırması izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Survivor Nagihan ve Berna kavga anı sosyal medyada viral oldu.