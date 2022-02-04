Halk Ekmek gerçeği bambaşka çıktı! Cem Küçük'ün AK Parti ve CHP rakamları bomba

Halk Ekmek hakkında 'kasıtlı olarak yeterli ekmek üretmiyor' iddiaları vardı. TGRT Haber'de Cem Küçük bugün 'gerçekleri' dile getirdiği objektif bir yayına imza attı. Cem Küçük'ün verdiği rakamlara bakılacak olursa AK Parti son 2 senesinde 1 milyonun üzerinde olan üretimi 800 binlere kadar düşürdü. CHP'li yönetim ise rakamları yeniden 1 milyonun üstüne taşıdı.

Artar enflasyon ve düşen alım gücüyle birlikte ucuz ekmeğin adresi olan Halk ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Bu durum da Halk Ekmek yeterli ekmek üretmiyor iddialarını gündeme taşıdı. Peki gerçekte durum ne? Cem Küçük TGRT Haber'deki yayında Halk Ekmek iddialarını ve gördüğü gerçekleri aktardı. Halk Ekmek AŞ Başkan Vekili Özgen Nama ile bir araya gelip fabrikaları gezen Cem Küçük, Küçük Halk Ekmek'in AK Parti dönemi ve Ekrem İmamoğlu dönemindeki ekmek üretimi rakamlarını ekranda paylaştı. Cem Küçük'ün verdiği rakamlara göre AK Parti son 2 senesinde 1 milyonun üzerinde olan üretimi 800 binlere kadar düşürdü.

AK parti döneminde Halk Ekmek'in günlük ortalama ekmek üretim rakamları şöyle:

2012 yılında : 1.196.708

2013 yılında : 1.245.104

2014 yılında : 1.277.914

2015 yılında : 1.163.844

2016 yılında : 1.135.176

2017 yılında : 916.480

2018 yılında : 873.782

CHP'li Ekrem İmamoğlu döneminde Halk Ekmek'in günlük üretim rakamları da şöyle:

2019 yılında : 1.011.812

2020 yılında : 977.162

2021 yılında : 1.192.330

2022 yılında : 1.477.354