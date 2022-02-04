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Isparta'da yoğun kar yağışı elektrik tellerini kopardı!

ISPARTA’da geceden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı, bazı mahallelerde elektrik tellerini kopardı. Tellerinden kopma anı cep telefonunu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Isparta’da geceden beri etkili kar yağışı kent merkezinde 40 santimetreyi geçti. Kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı bazı mahallelerde elektrik tellerini kopardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Kent genelinde çoğu mahallede elektrik kesintisi olduğu öğrenildi.

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