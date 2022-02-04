Bir elektrik faturası paylaşımı da Gürgen Öz'den... Cübbeli Ahmet'in 'Öp beni yala beni' remiksiyle patladı!

Ünlü oyuncu ve komedyen Gürgen Öz, elektrik faturasını, Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir konuşmasından uyarlanan 'Öp beni yut beni' remiksiyle paylaşarak viral oldu.

Ocak 2022'de yürürlüğe giren elektrik zammının ardından elektrik faturasına isyan vatandaşlar sosyal medyada fatura paylaşma akımı yarattı, bu akıma ünlüler de dahil oldu. Elektrik faturasını paylaşan oyuncular kervanına komedyen Gürgen Öz de eklendi.

Elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar sonrası gelen yüksek faturalar Gülse Birsel, Yeşim Salkım ve Seray Sever gibi ünlülerin ardından Gürgen Öz'ü de isyan ettirdi.

Cübbeli Ahmet'in 'Öp beni yala beni' remiksini de son müziği yapınca...

Sosyal medya hesabından 677 TL'lik elektrik faturasını paylaşan Öz, videosunda Cübbeli Ahmet Hoca oalrak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir konuşmasında kullandığı 'Öp beni yut beni yala beni şap beni şup beni, manyak manyak işler' repliklerinden uyarlanan remiksi fon müziği olarak kullanınca videosu sosyal medyada viral oldu.

Öz, sosyal medyada viral olan videosuna "Birbirimizi öpmeyi çok seven bir toplumuz" notunu düştü.