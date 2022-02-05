AK Partili vekil Taksim'de Kürtçe şarkı söyleyerek HDP'li Meral Danış Beştaş'a yanıt verdi! İşte o anlar...
Geçtiğimiz günlerde HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İstiklal Caddesi'nde polisin engellediği iddia edilen Kürtçe şarkıyı Meclis'te söylemişti. İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençlerin arasına katılan AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Sosyal medyada yayılan bir videoda İstiklal Caddesi’nde Kürtçe sokak müziği yapan gençlerin, polis tarafından engellendiği iddia edilmişti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Kürtçe şarkı söyleyen gençlerin engellendiğini iddia ederek olayı protesto etmişti. Beştaş, "Yaramina bedewe" isimli Kürtçe şarkıyı Meclis kürsüsünde söylemişti. Olayın ardından Emniyet'ten yapılan açıklamada, grubun dağıtılmasının Kürtçe şarkı söylemesiyle bir alakası olmadığı belirtilmişti. Bölgedeki kalabalığın, ambulans ve tramvay gibi araçların geçişine engel olduğu aktarılmıştı.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak da, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen farklı bir gruba eşlik etti. O anları Twitter hesabından paylaşan Toprak, "İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sevda türküsüne eşlik ettik." ifadelerini ve aynı cümlenin Kürtçe karşılığı olan "Me bi strana evînê ya bi kurdî li ser Îstiklal Caddesi kir" sözlerini kullandı.
Emniyet ne demişti?
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iddialar yalanlanırken, "Müzik yapılırken oluşan kalabalığın güzergâhta kullanılan tramvay ile ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine mani olduğu, vatandaşlardan ve çevredeki işletme sahiplerinden yoğun şikayetler yapıldığı anlaşılmıştır. İlgili kurumlarla koordineli olarak yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde İstiklal Caddesi üzerinde belirlenen noktalarda her türlü müzik yayınına müsaade edilmiş; ancak sonradan belirlenen noktaların kaldırılması sebebiyle müdahale yapılmıştır. Uygulama nedeniyle Kürtçe’nin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." denilmişti.