AK Partili vekil Taksim'de Kürtçe şarkı söyleyerek HDP'li Meral Danış Beştaş'a yanıt verdi! İşte o anlar...

Geçtiğimiz günlerde HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İstiklal Caddesi'nde polisin engellediği iddia edilen Kürtçe şarkıyı Meclis'te söylemişti. İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençlerin arasına katılan AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Sosyal medyada yayılan bir videoda İstiklal Caddesi’nde Kürtçe sokak müziği yapan gençlerin, polis tarafından engellendiği iddia edilmişti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Kürtçe şarkı söyleyen gençlerin engellendiğini iddia ederek olayı protesto etmişti. Beştaş, "Yaramina bedewe" isimli Kürtçe şarkıyı Meclis kürsüsünde söylemişti. Olayın ardından Emniyet'ten yapılan açıklamada, grubun dağıtılmasının Kürtçe şarkı söylemesiyle bir alakası olmadığı belirtilmişti. Bölgedeki kalabalığın, ambulans ve tramvay gibi araçların geçişine engel olduğu aktarılmıştı.



AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak da, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen farklı bir gruba eşlik etti. O anları Twitter hesabından paylaşan Toprak, "İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sevda türküsüne eşlik ettik." ifadelerini ve aynı cümlenin Kürtçe karşılığı olan "Me bi strana evînê ya bi kurdî li ser Îstiklal Caddesi kir" sözlerini kullandı.