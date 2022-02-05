BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
YEREL

Kahramanmaraş'ta 'civciv' polisin yolunu kesip dans etti! Kaputa oturunca olanlar oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta civciv kostümü giyen bir kişi, yol ortasında oynadıktan sonra polis aracının üzerine oturunca ekipler tarafından aracın kafesine konuldu. Yaşananlar çevredeki vatandaşları güldürdü.

Kahramanmaraş’ta ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, sosyal medya için video çekmek istedi. Civciv kostümünü giyen vatandaş, Azerbaycan Bulvarı'nda tek başına oynamaya başladı. Bir müddet oynayan vatandaş, trafikte seyir halindeki polis aracının önünde oyununa devam etti. Oyunu biten vatandaş daha sonra polis aracının ön kaputuna oturunca polisler, şahsı araç üzerinden alarak kafese koydu. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, yaşananlar izleyen vatandaşları güldürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sancaktepe’de talihsiz kadına minibüsün çarptığı anlar kameraya yansıdı
Sancaktepe’de talihsiz kadına minibüsün çarptığı anlar kameraya yansıdı
Bağcılar'da misafirliğe gitti 10 saniye içerisinde hırsızlık şoke etti!
Bağcılar'da misafirliğe gitti 10 saniye içerisinde hırsızlık şoke etti!
Büyükçekmece'de boş arazide bulunan cesetteki kelepçe kepçeye takıldı
Büyükçekmece'de boş arazide bulunan cesetteki kelepçe kepçeye takıldı
Bir elektrik faturası paylaşımı da Gürgen Öz'den... Cübbeli Ahmet'in 'Öp beni yala beni' remiksiyle patladı!
Bir elektrik faturası paylaşımı da Gürgen Öz'den... Cübbeli Ahmet'in 'Öp beni yala beni' remiksiyle patladı!
Isparta'da yoğun kar yağışı elektrik tellerini kopardı!
Isparta'da yoğun kar yağışı elektrik tellerini kopardı!
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıocıoğlu'nun mevlitinde tek bir şey istedi! Gözyaşlarıyla anlattı
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıocıoğlu'nun mevlitinde tek bir şey istedi! Gözyaşlarıyla anlattı
'Türklere covid-19 bulaşmaz' diyen Oytun Erbaş'ın yalanı ortaya çıktı rezil oldu: Meğer babası...
'Türklere covid-19 bulaşmaz' diyen Oytun Erbaş'ın yalanı ortaya çıktı rezil oldu: Meğer babası...
Önce perdeyle sarktı sonra camdan çatıya atladı can pazarı kamerada
Önce perdeyle sarktı sonra camdan çatıya atladı can pazarı kamerada
Milyonları duygulandıran Dilara öğretmen kovuldu! 'Susan çok var' deyip konuştu: Maaşını paylaştı
Milyonları duygulandıran Dilara öğretmen kovuldu! 'Susan çok var' deyip konuştu: Maaşını paylaştı
Arnavutköy'de şemsiyeli kapı hırsızı kameraya yakalandı! Yüzünü gizlemek için...
Arnavutköy'de şemsiyeli kapı hırsızı kameraya yakalandı! Yüzünü gizlemek için...