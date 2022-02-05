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Bağcılar'da misafirliğe gitti 10 saniye içerisinde hırsızlık şoke etti!

Bağcılar’da oturan arkadaşına misafirliğe giden kişinin aracının camını kıran hırsızlar, elektronik aksamı çalarak kayıplar karıştı. Araçtan yaklaşık 10 bin TL'lik malzemenin çalındığı öğrenilirken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde olay meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşına misafirliğe giden Rüzgar Topçu, aracını park ederek arkadaşının evine çıktı. Bu sırada araca yanaşan hırsızlar, aracın camını kırarak içerisindeki elektronik aksamı çalarak kayıplara karıştı. Aracına geri gelen Topçu, aracının camlarının kırıldığını ve elektrik aksanının çalındığını fark etti. Yaklaşık 10 bin TL’lik malzemenin çalındığı öğrenilirken, hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

“Ben hırsızla karşılaşabilirdim bana zarar verebilirdi”
Yaşananları anlatan Rüzgar Topçu, “Bağcılar Kirazlı Mahallesi’ndeydim misafirliğe gitmiştim. 10 saniye içerisinde gerçekleşen bir durum. Birisi beni aradı arabamın camının kırıldığını söyledi. Ben 5 dakika erken insem belki hırsızla burun buruna geleceğim. Küçük meblağlar için insanların canı sıkılıyor. Bende ilk defa oraya misafirliğe gittim. Başıma böyle bir şey geldi. Ama sürekli oluyormuş orada bu tarz konular. Ben hırsızla karşılaşabilirdim bana zarar verebilirdi durduk yere başımız yanacaktı yani gidip çalışsınlar” dedi.

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