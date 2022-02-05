Sancaktepe’de talihsiz kadına minibüsün çarptığı anlar kameraya yansıdı

Sancaktepe’de iş yerine gitmek için evden çıkan kadına yolun karşısına geçmek istediği sırada hızla gelen minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen kadının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşurken, sürücü yerde yatan kadına birkaç saniye baktıktan sonra kaçtı. Minibüsün kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 07.00 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerine gitmek için evinden çıkan Birdane Önal, yolun karşısına geçmek isterken karşı yönden hızla gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Yola fırlayan Önal, yüzüstü yere düştü. Minibüs sürücüsü, acılar içinde yerde yatan talihsiz kadına birkaç saniye baktıktan sonra hızla uzaklaştı. Önal, çevredeki vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede müşahede altında olan Önal’ın çarpmanın etkisi ile kalçasında ve ayaklarında kırık meydana geldiği öğrenildi. Talihsiz kadına çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için emniyet ekipleri çalışma başlattı.