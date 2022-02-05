Fulya Öztürk ile Umudun Olsun canlı yayınında eşi başka adama kaçan adamdan olay küfür!

FOX TV Fulya Öztürk ile Umudun Olsun canlı yayınında, eşi Namık isimli başka adama kaçan Ahmet küfür savurunca ünlü sunucu donakaldı, ne yapacağını bilemedi.

FOX TV gündüz kuşağının dikkat çeken programlarından Fulya ile Umudun Olsun programının son bölümünde aile dramına küfürlü konuşmalar karışınca, ortaya çıkan skandal görüntüler sosyal medyada viral oldu.

"Namık sana çok mu iyi davranıyor" deyince küfürü bastı

Programa, eşinin başka bir şahsa kaçtığı adamın küfrü damga vurdu. Sunucu Fulya Öztürk'ün kaçan kadına, "Namık sana çok mu iyi davranıyor" sorusu sonrası araya giren Ahmet Bey'in ettiği küfür, hem Fulya Öztürk'ü hem de seyircileri şoke etti.





Birlikte yaşamaya başladığı Namık isimli erkekten övgüyle bahseden ve onu bırakmayacağını söyleyen Özlem Hanım'ı kızı ve sunucu Fulya Öztürk ikna etmeye çalıştı. Ancak dönmek istemediğini belirten kadın, kaçtığı adamla mutlu olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Fulya Öztürk, "Namık, benimle çok kaba konuştu. Namık sana çok mu iyi davranıyor." sorusuna Özlem Hanım, "Evet" yanıtını verdiği sırada Ahmet Bey, araya girerek, küfretti. Ahmet Bey'in, "Bol bol s......lar" demesinden sonra herkes şaşırıp kalırken reji, adamın mikrofonunu kapattı.

Fulya Öztürk donakaldı

Daha sonra Fulya Öztürk'ten uyarı alan adam, ne diyeceğini şaşırdı. Fulya Öztürk ise, "Ahmet Bey canlı yayındayız. Biraz dikkat edelim olur mu?" ricasında bulundu.