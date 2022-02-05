Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak Toplu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.

Gündeme ilişkin ekonomi odaklı açıklamalarda bulunan Erdoğan, salgın ve kurlardaki dalgalanma nedeniyle enflasyonun arttığını belirterek,"Enflasyon başta olmak üzere, şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

"Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bugünkü sorunları çözecek olan biz olacağız. Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz, hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz" dedi.