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MEDYA

Savcı Sayan canlı yayında açıkladı, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edecek belge!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ellerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edecek belgelerin olduğunu ancak belden aşağı siyaset yapmadıkları için paylaşmadıklarını ifade etti.

CNN Türk'te CNN Türk Masası isimli siyasi tartışma programında gündemi sarsacak bir bilgi paylaşıldı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan "Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili 15-20 gün önce ilginç bir şey geldi. Belki sayın Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edecek bir bilgi, belge. Biz belden aşağı siyaset yapmıyoruz. Biz elimizin tersiyle ittik. Biz bunun üstüne atlamış olsaydık belki sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde bir gün kalamazdı." dedi.

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