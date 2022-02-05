Hande Yener'in popo dekolteli kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu!

Hande Yener'in konserinde giydiği popo dekolteli kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu. Konser görüntülerini paylaşan kullanıcılar Hande Yener'in kostümünü koltuk örtüsüne benzetti.

Yaz aylarından bu yana 'her seferinde daha cesur bir kostüm giyeceğini' ilan eden ve sözünü tutan Hande Yener son kostümüyle sosyal medyayı salladı. Şarkılarının yanı sıra konserlerinde tercih ettiği kostümlerle gündemden düşmeyen Hande Yener, son kıyafeti sosyal medya kullanıcıları tarafından koltuk örtüsüne benzetilerek dalga konusu oldu.





Hande Yener'in kıyafeti koltuk örtüsüne benzetildi

İç çamaşırı detaylı bir pantolon ve göğüs dekolteli bir bluz tercih eden Hande Yener kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı için "Koltuk örtüsünü kostüm yapmış", ve "İçi elyaflı yastık" yorumu yapıldı.