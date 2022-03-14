Güldür Güldür Show'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu skeci dillerde

Sevilen komedi programı Güldür Güldür programındaki skeçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun atışmaları canlandırıldı.

Show TV'nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür'ün son bölümünde “Lise Seçimi” adlı skecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki düello konu edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı temsil eden mevcut sınıf başkanı Mustafa, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu temsil eden Feridun’a “Kızılay Başkanı iken kolu batırdı” diyerek yüklendi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu temsil eden Feridun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı temsil eden Mustafa’ya “Yiyor ama çalışıyor” diyerek fotoğrafla tepki gösterdi.