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DÜNYA

Rusya, Kiev'deki Antonov uçak fabrikasını vurdu! Görüntüler korkunç...

RUSYA, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurmaya başladı. Kiev şehir yönetimi kentteki Antonov uçak fabrikasının Rus güçleri tarafından bombalandığını duyurdu. Görüntüler ortaya çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı, savaş boyunca Ukrayna ordusuna ait 3 bin 920 hedefin yok edildiğini açıkladı. Kiev şehir yönetimi kentteki Antonov uçak fabrikasının Rus güçleri tarafından bombalandığını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, günlerdir bombalanan Mariupol'de 2 bin 500 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şehrin uydudan çekilen görüntüleri yıkımı gözler önüne serdi. Kiev'de apartmana saldırı düzenlendi, en az 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. 

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