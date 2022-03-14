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Bir anda stüdyoya girince Hakan Altun şaştı kaldı! Zonguldaklı minik izleyenleri hayran bıraktı

Sosyal medyadaki videosuyla dikkatleri üzerine çeken Zonguldaklı minik Burak, Sibel Can ve Hakan Altun'un konuğu oldu.

Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programının bu haftaki yıldızı, 5 yaşındaki Burak Başoğlu oldu. Geçen hafta sosyal medyada Hakan Altun’un’un “Her Sevda Bir Ölümmüş” şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken 5 yaşındaki minik fenomen Burak Başoğlu şarkıyı söyleyerek bir anda stüdyoya girince, Hakan Altun çok şaşırdı. Hakan Altun, Burak ile “Her Sevda Bir Ölümmüş” ve “Uzun İnce Bir Yoldayım” şarkılarını birlikte söyleyerek, bir kez daha herkesi kendisine hayran bıraktırdı.

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