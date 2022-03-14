Çeçen lider Kadirov Kiev'e girdi! Ukrayna’da Çeçen askerlerle bir araya geldim

RUSYA-Ukrayna savaşında Rusya'nın yanında savaşa giren ilk ve tek ülke olan Çeçenistan'ın Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Kuev'de olduğunu açıkladı. Rus lider Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerden biri olan Kadirov, Ukrayna'dan görüntü paylaştı.

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı savaşa destek veren ve kendi askerlerini Ukrayna'ya gönderen tek lider olan Çeçen lider Ramazan Kadirov dün gece açıklamalarda bulundu. Kadirov, dün gece yaptığı açıklamada Kiev’e saldıran Çeçen askerleri ile Ukrayna’da bir araya geldiğini söyledi.

Reuters haber ajansı, Kadirov’un Ukrayna’ya mı gittiğini yoksa zaten Ukrayna’da mı olduğuna dair bir bilgi verilmediğini aktardı. Karanlık bir odada çekilen video ve fotoğrafta Kadirov’un bazı talimatlar verdiği görülüyor.

Çeçen televizyon kanalı Grozny, Kadirov’un karanlık bir odada Çeçen askerleriyle, askeri operasyonun detaylarını konuştuğu görüntüleri paylaştı. Görüntülerin Ukrayna’nın başkenti Kiev’in 7 kilometre uzağında olduğu belirtildi.

Görüntülerde Kadirov, kurmaylarının planlarını dinliyor.

Yapılan açıklamada, görüşmenin tam olarak nerede ve ne zaman çekildiğine dair bir ibare paylaşılmadı.