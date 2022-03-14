BIST 2.087
DOLAR 14,76
EURO 16,19
ALTIN 931,07
GÜNCEL

Tıp bayramında olacak şey mi? Doktorların Taksim'deki bu görüntüleri olay oldu

14 Mart Tıp bayramı için Taksim'e çelenk koymak isteyen doktorlar gündem oldu. Yaşlı iki hekimin o anlarda polisle olan mücadelesi sosyal medyaya düştü... İşte doktorların o halleri

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İstanbul Tabip Odası üyesi bir grup doktor, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak için Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. Çelenk töreninden sonra basın açıklaması yapacaklarını belirten doktorlar, demir bariyerlerle kapatılan anıt alanına girmek isterken polis tarafından durduruldu. Meydanda basın açıklaması yapılmasının yasak olduğunu gerekçe göstererek doktorları anıta sokmayan polis, sadece çelenk koymak isteyenlerin içeri girebileceğini söyledi. Bu sırada, içeri girmek isteyen doktorlar ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbede sırasında 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü.

Polisle bir süre tartışan doktorlar, protesto amacıyla, çelenkleri demir bariyerlerin önüne bıraktı. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu şunları söyledi:
- "Bugün burada, 14 Mart'ın 102'nci yıldönümünde, her yıl yaptığımız gibi taleplerimizi içeren, 14 Mart'ın anlamını bildiren bir açıklama yapmak ve çelenk koymak için 3-5 kişilik sembolik bir heyetle buraya geldik. Bize, 'Çelenk koymanızda bir sakınca yok, ancak konuşamazsınız' denildi. Biz, konuşamadığımız bir yerde, böyle bir tasarrufta bulunamayız. Bu yüzden engellemelerle karşılaştığımız polis barikatı önüne çelenklerimizi bırakıyoruz. Tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Taksim'de Tıp bayramında olay görüntü! 89 yaşındaki doktorun hali...
Taksim'de Tıp bayramında olay görüntü! 89 yaşındaki doktorun hali...
Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
İsmail Saymaz İHA ve SİHA hakikatini söyleyince böyle linç edildi!
İsmail Saymaz İHA ve SİHA hakikatini söyleyince böyle linç edildi!
Bir anda stüdyoya girince Hakan Altun şaştı kaldı! Zonguldaklı minik izleyenleri hayran bıraktı
Bir anda stüdyoya girince Hakan Altun şaştı kaldı! Zonguldaklı minik izleyenleri hayran bıraktı
Rusya, Kiev'deki Antonov uçak fabrikasını vurdu! Görüntüler korkunç...
Rusya, Kiev'deki Antonov uçak fabrikasını vurdu! Görüntüler korkunç...
Çeçen lider Kadirov Kiev'e girdi! Ukrayna’da Çeçen askerlerle bir araya geldim
Çeçen lider Kadirov Kiev'e girdi! Ukrayna’da Çeçen askerlerle bir araya geldim
Ünlü ressamın 270 kiloluk oğlu Luka Zatravkin kendini Mc Donald's'ın kapısına kelepçeledi
Ünlü ressamın 270 kiloluk oğlu Luka Zatravkin kendini Mc Donald's'ın kapısına kelepçeledi
Yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı
Yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı
Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü
Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü
Camdaki Kız 35. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 35. bölüm fragmanı