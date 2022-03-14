Taksim'de Tıp bayramında olay görüntü! 89 yaşındaki doktorun hali...

14 Mart Tıp Bayramı'nda Taksim'den gelen görüntüler çok konuşuldu. Cumhuriyet Anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyen İstanbul Tabip Odası yöneticilerine izinleri olmadığı gerekçesiyle polis müsaade etmedi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip ve yöneticilerden oluşan bir grup, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymak için meydana geldi. Burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba izinleri olmadığını belirten polis ekipleri, sadece anıta çelenk konulabileceğini söyledi. Yaşanan gerginlikte 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü.

Kısa süreli gerginlik yaşayan grupla polis ekipleri arasında yapılan müzakerelerden sonuç çıkmayınca gruptakiler çelengi protesto amaçlı polis bariyeri önüne bıraktı.