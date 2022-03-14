BIST 2.087
DOLAR 14,76
EURO 16,19
ALTIN 931,07
GÜNCEL

Taksim'de Tıp bayramında olay görüntü! 89 yaşındaki doktorun hali...

14 Mart Tıp Bayramı'nda Taksim'den gelen görüntüler çok konuşuldu. Cumhuriyet Anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyen İstanbul Tabip Odası yöneticilerine izinleri olmadığı gerekçesiyle polis müsaade etmedi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip ve yöneticilerden oluşan bir grup, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymak için meydana geldi. Burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba izinleri olmadığını belirten polis ekipleri, sadece anıta çelenk konulabileceğini söyledi. Yaşanan gerginlikte 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü.

Kısa süreli gerginlik yaşayan grupla polis ekipleri arasında yapılan müzakerelerden sonuç çıkmayınca gruptakiler çelengi protesto amaçlı polis bariyeri önüne bıraktı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İsmail Saymaz İHA ve SİHA hakikatini söyleyince böyle linç edildi!
İsmail Saymaz İHA ve SİHA hakikatini söyleyince böyle linç edildi!
Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
Güldür Güldür Show'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu skeci dillerde
Güldür Güldür Show'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu skeci dillerde
Rusya, Kiev'deki Antonov uçak fabrikasını vurdu! Görüntüler korkunç...
Rusya, Kiev'deki Antonov uçak fabrikasını vurdu! Görüntüler korkunç...
Güldür Güldür'ün Habertürk Fatih Altaylı göndermesi kahkaha attırdı: Bütün hocaları…
Güldür Güldür'ün Habertürk Fatih Altaylı göndermesi kahkaha attırdı: Bütün hocaları…
Ünlü ressamın 270 kiloluk oğlu Luka Zatravkin kendini Mc Donald's'ın kapısına kelepçeledi
Ünlü ressamın 270 kiloluk oğlu Luka Zatravkin kendini Mc Donald's'ın kapısına kelepçeledi
Yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı
Yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı
Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü
Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü
Camdaki Kız 35. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 35. bölüm fragmanı
Bunu da gördük! Depoyu doldurtup öyle bir şey yaptı ki...
Bunu da gördük! Depoyu doldurtup öyle bir şey yaptı ki...