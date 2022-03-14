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POLİTİKA

Cemal Enginyurt'tan kar altında ilginç protesto: Türkiye'ye hayırlı olsun

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, akaryakıta yapılan peş peşe zamları kar yağışı altında 3 tekerlekli bisikletli tezgaha binerek protesto etti.

Seyyar tezgah üstünden iktidara seslenen Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Zamları geri çekin. Siz zam yaptıkça bu millet çözüm bulacak. Artık bundan sonra araç bu. Eğer daha fazla ileri giderse at arabasına bineceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Enginyurt, “Zamlar artık canımızı yaktı. Yeni çareler üretiyoruz. Milletin gidecek hali kalmadı. Çözüm belli. Yeni aracımız Türkiye'ye hayırlı olsun. Milleti bu tür araçlara binmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. 

O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Enginyurt, “Siz zam yapmaya devam edin. Biz çare bulmaya devam edeceğiz. Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz” ifadelerine yer verdi.

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