Sokak röportajı sosyal medyayı salladı maskenin ardındaki isim bakın kim çıktı?

İstanbul'da bir sokak röportajında "geçinemiyorum" diyen maskeli kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı. Sosyal medyayı sallayan olaya ilişkin AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Samimiyetsizlik, aldatan tarz diyorum ya; işte bu. Tarzları bu olunca bereketleri de olmuyor." dedi.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in sokak röportajında yüzünü maskeyle kapatarak normal vatandaş gibi hükümeti eleştirmesi sosyal medyada gündem oldu.

Narin, muhabirin "seçim olmalı mı?" sorusuna olmalı "Çünkü artık nefes alamıyoruz kiramı ödeyemiyorum alışverişimi yapamıyorum. Oy vermeyeceğim." diye cevap veriyor.

Narin, konuşmasında "Mevcuttaki partiye oy vermeyeceğim kesin. Başka partiye oy verebilirim. CHP olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakıyorum, Ankara belediyesini izliyorum, vatandaşın sorunlarına çözümler üretiyorlar." diyor.

Sosyal medyayı sallayan olay siyaset dünyasının da gündemindeydi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu konuya değindi.

"Algı yaratmaya çalışıyor"

Aydemir, muhalefetin, hükümeti yıpratmaya dönük işler noktasında tüm gayreti gösterdiğini söyledi.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı'nın, tanınmamak için, taktığı maskeyi gözüne kadar çektiğini ve bu şekilde verdiği sokak röportajıyla algı yaratmaya çalıştığını ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Röportajda bu kişiye yöneltilen 'Hangi partiye oy vereceksiniz' sorusuna 'Mevcut AK Parti'ye vermem' diyor. 'Kime vereceksiniz' diye sorulduğunda 'Yani muhalefetten CHP olabilir' şeklinde cevap verdiği görülüyor.

Samimiyetsizlik, aldatan tarz diyorum ya; işte bu. Tarzları bu olunca bereketleri de olmuyor. Bunlar bu milleti eskiden beri hakir gördükleri için 'Biz bunu yuttururuz' zannediyorlar. Bu milletin en okumamışı, mektep, medrese görmemişi bile bunları okutur."