Cumhurbaşkanı Erdoğan 'giderlerse gitsinler' dediği doktorların gönlünü aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına giden hekimler için 'giderlerse gitsinler' sözüyle olay olmuştu. Erdoğan 14 Tıp bayramında 5 müjde açıklayıp hekimlerin gönlünü aldı.

14 Mart tıp bayramında sağlık çalışanlarının gözü kulağı Ankara'dan gelecek son dakika haberindeydi. Sağlık çalışanlarının maaş, özlük hakları ve emeklilikleri için önemli düzenlemeler yapıldı. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Hemşireler de 3600 ek göstergeye dahil edildi. Maaşlardaki iyileştirme aile hekimlerini de kapsayacak. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları önlemek adına da etkili bir yaptırım getirildi. "Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık sağlıkçılarından razı olsun" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan 5 müjde başlığı altında sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 'giderlerse gitsinler' dediği hekimlerin gönlünü de almaya çalıştı. Erdoğan doktorlar için şunları söyledi:

-Ülkemizdeki hemen her bireyin hafızasında bilgisi ve davranışı ile üzerine etkiler bırakmış bir hekim mutlaka vardır. Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık sağlıkçılarından razı olsun. Bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır.

-Sağlık sektöründe gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıya kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenler de istikametlerini kendi ülkelerine çevireceklerine inanıyorum. Bugüne kadar gösterdiğimiz çabalara rağmen çözüme kavuşturulmamış hususlarda hekimlerimizin beklentilerini biliyoruz.