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MSB paylaştı savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntüleri nefes kesti

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), savaş uçaklarının uçuşa hazırlık ve belirlenen hedeflerin isabetle vurulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın paylaşımında, gelen istihbarat üzerine havacı askerlerin toplantısına, bunun ardından da savaş uçaklarının uçuş hazırlığına dair görüntüler yer aldı.

Videoda, savaş uçaklarına yakıt ve mühimmat ikmali ile kalkışın ardından hedeflerin tam isabetle vurulmaları da yer aldı.
MSB'nin paylaşımında, "Semalara yükselen çelikten bir güç. Çelikten daha sağlam bir öz. Yükselin ki yücelsin millet. İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri." ifadeleri kullanıldı.

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