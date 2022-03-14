Balıkesir Bandırma'da acil ameliyatları bile iptal eden doktorlar büyük tepki çekti

BALIKESİR Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Türk Tabipler Birliğinin (TTB) grev çağrısına uyan doktorlar acil ameliyatlara bile girmeyince başhekimden tepki gördü. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler vatandaşları isyan ettirdi.

BALIKESİR Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde skandal bir olay yaşandı. Türk Tabipler Birliğinin (TTB) grev çağrısına uyan doktorlar acil ameliyatlara bile iptal etti.

Ameliyatta olmaları gerekirken dinlenme odasında bulunan doktorlar, "Buyrun ameliyata, ameliyathane lütfen" diyen başhekime, "Bizi doktor odasından ne hakla çıkarıyorsunuz" diye bağırmaya başladı. Bir diğer doktor da hayatlarını riske attığı mağdur hastaları umursamayarak, "Hakkımızda sadece tutanak tutabilirsiniz" ifadeleriyle kendini savundu.

Kamera kaydı alan provokatör doktor, hastaların başka doktorlara verileceğini belirten başhekime, "Benim acil vakamı siz alamazsınız. Ben acil vakamın sorumluluğunu üstlenmiş durumdayım, siz takip edemezsiniz" diyerek acil ameliyat olması gereken vatandaşların ameliyatlarını yapmadıklarını itiraf etti.