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MEDYA

Rusya devlet televizyonu 'Kanal 1' ekranlarında Ukrayna protestosu kadın çalışan gözaltına alındı

Rusya devlet televizyonu "Kanal 1" ekranlarında spikerin arkasında stüdyoya giren bir haberci, "Propaganda'ya inanmayın, Ukrayna'da savaşı durdurun" yazılı pankart açtı.

Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni esnasında bir çalışan, spikerin arkasına geçerek Rusya-Ukrayna savaşını protesto etti.

Rusya’nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal"da akşam haberlerinin yayınlandığı sırada kadın çalışan Marina Ovsyannikova, elinde pankartla haber okuyan spikerin arkasında kameranın karşısına çıktı.

Spiker haber okurken meydana gelen protesto eyleminde, Ovsyannikova elinde "Savaşa hayır. Propaganda'ya inanmayın, Ukrayna'da savaşı durdurun" yazılı pankart açıp, "savaşı durdurun" diye bağırdı.

Ovsyannikova, sosyal medyada yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmada, "Babam Ukraynalı, annem Rus. Hiçbir zaman düşman olmadım" dedi.

Ovsyannnikova, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istedi.

Editör Ovsyannikova, Rus polisi tarafından gözaltına alındı. Polislerin, Ovsyannikova'yı Ostankino polis merkezinde tuttuğu öğrenildi.

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