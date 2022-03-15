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DÜNYA

Şok görüntüler! Harkov'da Rusların Yıkım Konvoyu imha edildi karın altında terkedip kaçtılar

RUSYA'nın 'Yıkım Konvoyu'yla ilgili yeni görüntüler geldi. Ukrayna'da Harkov yolu üzerinde Rus ordusuna ait çok sayıda aracın imha edildiği ve terk edildiği görüldü.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan ve 20 gündür devam eden savaşta askeri kayıplar artıyor. Ukrayna'da Harkov yolu üzerinde Rus ordusuna ait zırhlı araçlar ve askeri personelin nakli için kullanılan araçlar görüntülendi. Araçların bazılarının imha edildiği, bazılarının ise terk edildiği görüldü.

Ukrayna: "404 tank, bin 279 askeri zırhlı araç imha edildi"
Ukrayna Savunma Bakanlığı da Rusya’nın 24 Şubat-15 Mart arasındaki kayıplarını açıkladı. Açıklamada 13 bin 500 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, “404 tank, 1279 askeri zırhlı araç, 150 adet top atış sistemi, 64 çok namlulu roketatar, 36 hava savunma sistemi, 81 uçak, 95 helikopter, 640 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankeri ve 9 insansız hava aracı imha edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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