İzzet Yıldızhan'dan yeni 'külot' vakası kucağa oturan Gülşen için sözleri olay

Gülşen, Hande Yener ve Hadise gibi şarkıcılar için 'Sahneye külotla çıkmasınlar' sözüyle günlerce sosyal medyadaki tartışmaların odağına oturan İzzet Yıldızhan Gülşen'in bir konserinde seyircisinin kucağıan oturması için çok konuşulacak bir çıkışta bulundu.

Sahnede tercih ettikleri cesur ve derin dekolteli kostümleriyle ses getiren Hande Yener ve Gülşen hakkında "Külotla sahneye çıkılmaz" diyen ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'dan konserinde kalça dansı yaparak seyircisinin kucağına oturan Gülşen'le ilgili yine çok konuşulacak bir yorum geldi. Muhabirlerle sohbet eden İzzet Yıldızhan, Gülşen'in son konserinde arkadaşı olduğu söylenen bir seyircisinin kucağına oturması ve seyircinin de Gülşen'in poposuna tokat atması olayına ilişkin fikri sorulunca "Sanatçı oturduğu yer bilmeli" diyerek kinayeli bir ifade kullandı.







Külot polemiği ile günlerce konuşulan İzzet Yıldızhan'a Gülşen'in sahnede arkadaşının kucağına oturmasına dair fikirlerini sorunca türkücü sessiz kalmadı.

Önce konuşmak istemeyen İzzet Yıldızhan daha sonra kendini tutamadı. İzzet Yıldızhan "Herkes konuşuyor bir şey olmuyor ben bir cümle söylüyorum olay oluyor" dedi.

"Oturduğu yeri bilmeli" dedi kahkaha attı

Türkücü konuşmasının devamında ironik bir tonlamayla "Oturduğu yeri bilmeli" diyerek kahkaha attı.

Türkücünün sözleri ve kahkahası sosyal medyada tepki çekti.