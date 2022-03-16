Yusuf İslam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Cat Stevens ismiyle müziğiyle tanınan Müslümanlığı kabul etmesinin ardından Yusuf İslam adını alarak müziğine devam eden bir yandan da İslam dünyasında barış için çalışmalarını sürdüren sanatçı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Uluslararası İyilik Ödülleri" programında ödül alan Yusuf İslam video mesaj gönderdi. İslam mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyadaki Müslümanlar için çabasına hayranım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası İyilik Ödülleri' programında ödül alan ama programa katılamayan Yusuf İslam teşekkürlerini iletti.

İslam video mesajla katıldığı programda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyadaki Müslümanlar için çabasına hayranım. Dünya Müslümanları Erdoğan'ın liderliğini, barış ve istikrara katkısını takdir ediyor." ifadelerini kullandı.