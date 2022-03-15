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Ramazan öncesi fiyatı duyan akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu: 56 TL'ye satılıyor

YOZGAT’ta Ramazan ayı öncesi vatandaşlar, et ihtiyaçlarını karşılamak için Et ve Süt Kurumu satış şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yozgat’ta Et ve Süt Kurumu tarafından satışa sunulan ürünlere talep arttı. Uygun fiyata et almak isteyen vatandaşlar, günün erken saatlerinde kentte bulunan, Et ve Süt Kurumu satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.
Yozgat Et ve Süt Kurumu’nda kıymanın kilogramı 56 liradan, kuşbaşının fiyatı ise 62 lira 50 kuruştan satışa sunuldu.

Ramazan ayı hazırlığı için et aldığını söyleyen Hamza Topaç, “Et alıyoruz, kıymanın kilosu burada 56 lira. Biz de şimdiden Ramazan hazırlığı yapıyoruz, dışarıda et daha pahalı, burası daha uygun” dedi.

Et almak için sıra bekleyen Hayrettin Erciyes ise “Ramazan ayı için Et ve Süt Kurumundan et alacağız. Burada daha ucuz, dışarı da kıymanın kilosu 110 lira. Şimdiden Ramazan hazırlığımızı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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