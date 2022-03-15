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Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Sincan ilçesinde silahlı saldırıyla uğrayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı 1 Cadde üzerinde meydana gelen olayda, Mehmet Ali Demir'e (51) bir otomobilden ateş açıldı. Saldırı sonucu yaralanan Demir, Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demir, yapılan müdahalelere rağmen burada hayatını kaybetti.
Olayla ilgili çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırıyı Ramazan S.'nin (22) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Gözaltına alınan zanlı polise verdiği ifadesinde, 2021 yılında Aksaray'da aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürülmesi olayının faili olan zanlının babası olduğu gerekçesi ile Demir'i hedef aldığını iddia etti.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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