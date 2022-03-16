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Tayyip Erdoğan doktorlara ''giden gitsin'' dedi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın muhtarlarla buluşmasında devlet hastanelerinde çalışan ama imkanları yeterli bulmayan doktorların yurtdışına gitmesini eleştirerek "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" dedi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın muhtarlarla buluşmasında devlet hastanelerinde çalışan ama imkanları yeterli bulmayan doktorların yurtdışına gitmesini eleştirerek "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" dedi... Doğru "gidiyorlarsa gitsinler" dedi mi dedi, öncesinde sonrasında ne söylediğine kimse bakmadı... Muhalefet liderlerinden Türk Tabipler Birliği'nin başındaki PKK sevicisine kadar herkes diline doladı bu sözleri...kelamı git

Tayyip Erdoğan, bu ülkenin cefakar doktorları için bu "gitsinler" demişse evet o doktorlar bir dakika bile durmadan bu ülkeden gitsinler hakları... Ama o cümlenin önüne arkasına bakınca Erdoğan'ın cefakar doktorlara değil, işin şovundakilere dediği çok açık ve net... Taksim'de "Utan Erdoğan" diyen yaşlı başlı doktoru gördünüz mü?.. Bu videoyu izlerken "Acaba Erdoğan'ın başka bir açıklaması var da mı ben duymadım/görmedim" diye düşünüyordum ki, Erdoğan yeniden ekranda belirdi... Tayyip Erdoğan peş peşe müjdeleri verirken o yaşlı doktor amca hala Taksim"de "utan" diye bağırıyordu...

Doktor odasında oturup acil hastalara, ameliyat bekleyenlere müdahale etmeyi reddeden doktorların videosunu gördünüz mü?.. Başhekim yalvarıyor, hemşirenin yalvarmasını tınlamıyorlar... Bunlar eğer doktor olsaydı gerçekten doktor olsaydı bunu yapabilir miydi?.. Yapamazdı... 'Grev' değil 'görev' yapıyorlar... Bunlardan ne bekliyoruz ki... Başlarındaki kadın, Ermeni soykırımı iddiasını ballandıra ballandıra anlatan, Öcalan'ı ve PKK'yı öven birisi... Bunların başı böyleyse kıçları da böyle olur... Keşke TTB Başkanı ve onun gibi düşünenlere Tayyip Erdoğan "Defolun gidin" deseydi de bizim yüreğimizin yağları eriseydi...

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