BIST 2.095
DOLAR 14,67
EURO 16,14
ALTIN 906,18
YEREL

Adana'da sokakta soyunup çıplak halde uzanınca sonu kötü bitti! Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu

ADANA’da kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzanan şahsı bir mahalle sakininin darp etmesi anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 15 Mart gecesi bir kişi yol ortasında kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzandı. Bu durumu gören vatandaşlar, şahsa kıyafetlerini giymesi konusunda uyarıda bulundu ancak şahıs uyarıları dinlemeyip aracın üzerinde uzanmaya devam etti. Bir süre sonra eli sopalı bir kişinin geldiğini gören şahıs, aracın üzerinden atlayarak kaçtı. Şahıs fazla uzaklaşmayarak mahalle sakinlerini tahrik etmeye devam etti.

Vatandaşlar uzaklaşınca da tekrar aracın üzerine çıkıp uzandı. Bu duruma isyan eden bir mahalle sakini, şahsın yanına gelerek onu darp etti. Vatandaş uzun süre çıplak şahsı döverken, bu anlar da saniye saniye görüntülendi. Vatandaşın elinden kurtulan şahıs olay yerinden kaçtı. Bir mahalle sakini de şahsın kıyafetlerini yerden alıp ona doğru götürdü. Çıplak vatandaş daha sonra gözden kayboldu. Adana sokaklarında kıyafetlerini çıkartarak bir şahsın gezmesi, başrolünde Adanalı sanatçı Şener Şen’in oynadığı “Çıplak Vatandaş” filmini akıllara getirdi. Bu filmde de Şener Şen kıyafetlerini çıkartıp sokakta geziyordu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Rahat tavırları pes dedirtti: Aparman sakinleri umursamadı
İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Rahat tavırları pes dedirtti: Aparman sakinleri umursamadı
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Ukraynalılar Türk bayraklarına sarıldı! Bu görüntü herkesi ağlattı: İşte o anlar...
Ukraynalılar Türk bayraklarına sarıldı! Bu görüntü herkesi ağlattı: İşte o anlar...
Destan 16. bölüm fragmanı
Destan 16. bölüm fragmanı
Üç Kız Kardeş 5. bölüm fragmanı
Üç Kız Kardeş 5. bölüm fragmanı
Ramazan öncesi fiyatı duyan akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu: 56 TL'ye satılıyor
Ramazan öncesi fiyatı duyan akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu: 56 TL'ye satılıyor
Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
PKK'ya vurulmuş en büyük darbe! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
PKK'ya vurulmuş en büyük darbe! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Sakarya'da sokak ortasında vurdu! Acılar içinde kıvrandı çığlığı kan dondurdu
Sakarya'da sokak ortasında vurdu! Acılar içinde kıvrandı çığlığı kan dondurdu
'Bu utanç verici bir şeydir' diyen İlber Ortaylı isyan etti: Orta zekanın altındaki insanlar...
'Bu utanç verici bir şeydir' diyen İlber Ortaylı isyan etti: Orta zekanın altındaki insanlar...