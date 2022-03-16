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Hastanede doktoru darp eden uzman çavuş ameliyat edilip alkışlarla uğurlandı

14 Mart Tıp Bayramı’nda apandis rahatsızlığı nedeniyle gittiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Uzman ÇAvuş A.A., Acil Asistanı Dr. Tahir Tarimer'i darp etti. Aynı hastanenin doktorları tarafından ameliyat edilen Uzman Çavuş A. A., sağlıkçılar tarafından alkışlı protestoyla taburcu edildi. Açığa alınan A.A., hakkında soruşturma başlatıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı’nda  Acil Asistanı Dr. Tahir Tarimer hasta olarak giden Yatağan’da Uzman Çavuş A. A. tarafından darp edildi. Yaşanan olay sağlıkçıların tepkilerine yol açtı. 

Apandis ameliyatı olarak tedavisi tamamlanan Uzman Çavuş A.A, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlıkçılar ve Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından alkışlı protestoyla taburcu oldu.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Uzman Doktor Özkan Yükselmiş "Muğla'da doktoru darp eden jandarma, meslektaşlarımız tarafından tedavi edildi. Taburcu edilirken de kendi meslektaiları tarafından hapse yollandı. Tabi bizim internler de güzel bir protesto hazırladı" notunu düştü. 

Öte yandan Uzman Çavuş A.A'nın tedbiren açığa alındığı, hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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