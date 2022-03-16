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MEDYA

Gökyüzünde görenleri şaşırtan QR kod! 400'den fazla drone kullanıldı: QR kodu okutunca...

Fenomen oyun Halo'nun yakın zamanda yayınlanacak dizisi için 400'den fazla insansız hava aracı gökyüzünde QR kod oluşturdu.

24 Mart’ta başlaması planlanan ve askeri bilimkurgu oyunu Halo’nun dizisi için geri sayım başlarken dizi tanıtımı için de dikkat çekici organizasyonlar gerçekleşiyor. Son olarak Teksas’ta gece gökyüzünde insansız hava araçlarının yardımıyla bir QR kod oluşturuldu. Cep telefonlarıyla QR kodu okutan şehir sakinleri dizinin fragmanına bağlandılar.

Halo dizisinin tanıtımını pek çok kişi beğense de sert bir şekilde eleştirenler de oldu. Yerel bir internet forumunda bir kullanıcı “Bu berbat bir reklam” yazdı. Bir diğeri ise “kelimenin tam anlamıyla gece gökyüzünü işgal etti” dedi. Bir pazarlama podcast’ine ev sahipliği yapan Daniel Murray ise bunu “harika” olarak niteledi.

400’den fazla drone uçtu
Paramount için Giant Spoon tarafından yapılan reklam, her bahar Austin’de düzenlenen teknoloji, film ve müzik festivali South by Southwest Festivali için zamanlandı. Drone’lar pazartesi günü gökyüzünde Paramount logosunun şeklini alarak ve Halo dizisinin adı ile farklı kombinasyonlarda da görüntülendiler. Giant Spoon, bu reklam gösterisi öncesinde de festival katılımcılarını “Özgürlük Anıtı kadar yüksek ve iki futbol sahası genişliğinde 400’den fazla drone ışık gösterisi şehrin üzerinde uçuyor olabilir Austin’in” diyerek yaklaşan reklamı duyurmuştu.

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