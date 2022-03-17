Kılıçdaroğlu eşi ile "Bergen" filmini izledi! "Umarım bir daha hiçbir kadının başına bu tür olaylar gelmez"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bergen ismiyle tanınan sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatını işleyen "Bergen" filmini izledi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte Kılıçdaroğlu, Ankara'daki bir alışveriş merkezinin sinema salonundaki gösterimi eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile izledi. Filmi izleyenlerin arasında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ile partililer de yer aldı.

Sinema çıkışında gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, öncelikle filmin yönetmeni ve oyuncularını yürekten kutladığını belirterek, "Bir dramı kalıcı kıldılar. Kadına yönelik şiddetin hangi sonuçlar doğurduğunu hep birlikte izledik. Umarım bir daha hiçbir kadının başına bu tür olaylar gelmez. Bu aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nin de ne kadar değerli bir sözleşme olduğunu bize gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ise "Güzel bir film. Hem acı hem umut var. Yani sonunda kadının yine de pes etmemesi, direnmesi bana umut veriyor." görüşünü paylaştı.