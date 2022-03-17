BIST 2.123
DOLAR 14,68
EURO 16,24
ALTIN 915,58
SPOR

Galatasaray taraftarından Barcelona’ya şafak operasyonu! Uyutmayan sürpriz tepki çekti

Galatasaray ile Avrupa Ligi çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak olan Barcelona, sabaha kadar uyuyamadı. Sebebi ise, Galatasaray taraftarının sabah saatlerinde yaptığı 'şafak operasyonu'...

Avrupa Ligi son 16 turu maçında Barcelona'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da taraftarlar uzun bir zaman sonra yeniden kenetlenmiş durumda.  Bu akşam, Ali Sami Yen Nef Stadı’nda saat 20.45’te oynanacak maç öncesi İstanbul’da Dolmabahçe’deki bir otelde konaklayan Barcelona kafilesi, sabah saatlerinde havai fişeklerle uyandı. Katalan ekibinin kaldığı otele giden bazı Galatasaraylı taraftarlar, otel civarında havai fişek atarak İspanyol ekibine büyük bir sürpriz yaptı.

Tezahüratlarda bulunan Galatasaraylı taraftarların “This is İstanbul” (Burası İstanbul) ve “We are the best” (Biz en iyisiyiz) şeklinde bağırdığı duyuldu. Katalan ekibini rahat bırakmak istemeyen grup, başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere sosyal medyada tepki aldı. Yapılanı gereksiz bulan Galatasaraylılar, "misafirperverlik" kavramını hatırlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kılıçdaroğlu eşi ile "Bergen" filmini izledi! "Umarım bir daha hiçbir kadının başına bu tür olaylar gelmez"
Kılıçdaroğlu eşi ile "Bergen" filmini izledi! "Umarım bir daha hiçbir kadının başına bu tür olaylar gelmez"
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
'15-16 yıl önce buzdolabı bile alamıyordunuz' diyen AK Partili Mustafa Gültak'a tepki yağdı: Affını bile isteyemezsin
'15-16 yıl önce buzdolabı bile alamıyordunuz' diyen AK Partili Mustafa Gültak'a tepki yağdı: Affını bile isteyemezsin
Hazine Bakanı Nebati'den olay sözler! 'Bürokrasiyi alaşağı ederiz, mevzuatı da değiştiririz Cumhurbaşkanı aramızda'
Hazine Bakanı Nebati'den olay sözler! 'Bürokrasiyi alaşağı ederiz, mevzuatı da değiştiririz Cumhurbaşkanı aramızda'
Son Nefesime Kadar 5. bölüm fragmanı (Final)
Son Nefesime Kadar 5. bölüm fragmanı (Final)
Kuruluş Osman 87. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 87. bölüm fragmanı
Teşkilat 39. bölüm fragmanı
Teşkilat 39. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 37. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 37. bölüm fragmanı
Bu kez sunucu delirdi Didem Arslan Yılmaz Show TV ekranında bas bas bağırdı
Bu kez sunucu delirdi Didem Arslan Yılmaz Show TV ekranında bas bas bağırdı
Hatay'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu
Hatay'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu