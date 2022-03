Galatasaray taraftarından Barcelona’ya şafak operasyonu! Uyutmayan sürpriz tepki çekti

Galatasaray ile Avrupa Ligi çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak olan Barcelona, sabaha kadar uyuyamadı. Sebebi ise, Galatasaray taraftarının sabah saatlerinde yaptığı 'şafak operasyonu'...

Avrupa Ligi son 16 turu maçında Barcelona'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da taraftarlar uzun bir zaman sonra yeniden kenetlenmiş durumda. Bu akşam, Ali Sami Yen Nef Stadı’nda saat 20.45’te oynanacak maç öncesi İstanbul’da Dolmabahçe’deki bir otelde konaklayan Barcelona kafilesi, sabah saatlerinde havai fişeklerle uyandı. Katalan ekibinin kaldığı otele giden bazı Galatasaraylı taraftarlar, otel civarında havai fişek atarak İspanyol ekibine büyük bir sürpriz yaptı.



Tezahüratlarda bulunan Galatasaraylı taraftarların “This is İstanbul” (Burası İstanbul) ve “We are the best” (Biz en iyisiyiz) şeklinde bağırdığı duyuldu. Katalan ekibini rahat bırakmak istemeyen grup, başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere sosyal medyada tepki aldı. Yapılanı gereksiz bulan Galatasaraylılar, "misafirperverlik" kavramını hatırlattı.