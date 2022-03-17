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İstanbul'da liseli kızlar yumruk yumruğa birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı: İşte o anlar...

İSTANBUL Küçükçekmece’de okul çıkışında liseli kızlar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine yumruk atan kızları vatandaşlar güçlükle ayırırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Mart Salı günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi'ndeki bir lisede okuyan bir grup öğrenci arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki gruptan oluşan kız öğrenciler arasında sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kızlardan ikisi, önce birbirlerinin saçını çekmeye başladı, ardından birbirlerini yumrukladı.

Yoldan geçen veliler ile esnaf kavgayı ayırmaya çalıştı, ancak kızlar birbirlerine yumruk atmaya devam etti. Taraflar bir süre sonra veliler ile esnafın yardımıyla ayrıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmazken, kızların saç başa ve yumruk yumruğa kavgası bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

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