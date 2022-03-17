İBB'nin ağaç kesimine dair MOBESE kayıtları yayınlandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ağaç kesimine dair MOBESE görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Hasan Turan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB'nin Beşiktaş'taki 112 tane çınar ağacını kesmesi bir çevre katliamıdır. Medeniyet katliamıdır. İstanbul’umuzun tarihine şahitlik eden çınar ağaçlarının kesilmesi tarih katliamıdır. Buna tepkisiz kalan sözüm ona çevre derneklerini, STK'ları ve çevrecileri ibretle izliyoruz. İstanbullu hemşehrilerim Çınarlarımız İBB'nin ihmali yüzünden bir bir doğranıyor. Bu çevre katliamı ne zaman son bulacak? Bu gaddarlıktan kaç tane daha ağaç nasibini alacak? Sözde çevreciler, duyar kasanlar neden sessizsiniz? Politik duruşunuz gerçekleri görmeye engel mi oluyor?" ifadesini kullandı.

Turan şunları kaydetti:

"Aziz İstanbullular; hep beraber çınarlarımıza sahip çıkalım. Çınar ağaçlarımız ihmalkarlıktan ve beceriksiz yönetimden dolayı ölmesin. Çınara sahip çıkmak, Tarihe sahip çıkmaktır, Medeniyete sahip çıkmaktır. Bu katliama sessiz kalmayalım. Yeni katliamları durduralım."