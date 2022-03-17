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Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu kavgasında kim haklı?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde Ukrayna vardı, Rusya vardı, Türkiye'ye akın akın devam eden diplomatik ziyaretler vardı...

Bahçeli'nin gündeminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti önemli bir yer tutuyordu... Kemal Kılıçdaroğlu'na geçen hafta sorduğu soruları tekrar hatırlatıp "cevap ver" dedi... Kılıçdaroğlu'nun "emoji" ile cevap vermesine ise ayrı bir yer ayırıp, "Ergenler gibi davranmaktan vazgeç" çağrısı yaptı...

Kılıçdaroğlu, "Ben bayrağım için her yere giderim ama sen Diyarbakır'a gidemezsin" dedi... Bunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret edebilseydi "Evet adam haklı" derdik... Kılıçdaroğlu FETÖ'cüleri, PKK'lıları serbest bırakacağını da söyledi... Peki Kılıçdaroğlu daha iktidara gelmeden yargıya müdahale etmiş olmuyor mu?

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