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Kur'an Kursu öğrencilerini taşışan servisin şoförü alkollü çıktı! Öğrenciler 4 ve 5 yaşında...

BURSA'da polis ekipleri tarafından durdurulan özel kuran kursu öğrencilerini taşıyan servis sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Yaşları 4 ila 5 arasında değişen 18 öğrenciyi taşıyan ve 2.38 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye bin 823 lira cezai işlem uygulandı.

Olay, İnegöl İlçesi Süleymaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, 16 KDD 93 plakalı öğrenci servisi minibüsünün seyir halindeyken ani manevralar yaptığını gördükten sonra şüphelenerek durdurdu. Ekipler, sürücüye alkol testi uyguladı.

Sürücü Ekrem K.'nın (49) 2.38 promil alkollü olduğunu tespit eden ekipler, şoke oldu. O anları görüntüleyen basın mensuplarının kameralarını gören sürücü, yüzünü gizlemeye çalışıp, kameralardan uzaklaştı.

Olayı gören Vatandaşlar, sürücüye tepki gösterdi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Araçtaki özel kuran kursunda eğitim gören 18 öğrenci ise başka bir sürücü ile evlerine bırakıldı.

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