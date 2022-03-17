İbo Show'daki mayosu hatırlatılınca çıldırdı Demet Akalın'dan kankası Gülşen'e 'kucak' göndermesi

Demet Akalın, yıllar önce İbo Show'la çekilen mayolu dans videosunun altına yorum yazan bir takipçisine Gülşen’e gönderme yaparak yanıt verdi: “Kucağa oturmuyorduk!! Hala oturmuyorum.”

Yıllar önce İbo Show'a katıldığı mayolu görüntüleri ortaya çıkan Demet Akalın'ın 'kankası' Gülşen'in geçtiğimiz günlerde konserinde yaptığı kucak dansına çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

Eski dans görüntüleriyle gündem olan Demet Akalın, bir takipçisinin yazdığı 'Peki kendisi zamanında böyle giyinip şu an açık giyinenlere sallaması' yorumuna fena patladı.

İbo Show'daki beyaz mayosunun altına kot pantolon giyerek dans ettiği videolara gelen eleştirel yorumlara, Demet Akalın 'E kucağa oturmuyorduk. Hala oturmuyorum!' diye cevap verdi!

Demet Akalın'ın bu sözleri üzerine sosyal medyada tepkiler ardı ardına sıralandı. Demet Akalın'ın İbo Show'daki görüntüleri yıllar sonra yine viral oldu.